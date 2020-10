Ferrari está viviendo una temporada para olvidar, porque no solo no está a la cabeza luchando por ser los segundos detrás de Mercedes, sino que ni siquiera está cerca de liderar la zona media, algo que se disputan Racing Point, McLaren y Renault.

Con tan solo dos podios en la temporada, parece que los cambios que han introducido de cara a Portugal van en la dirección correcta, ya que Leclerc mostró un gran ritmo todo el fin de semana y logró llegar cuarto.

El director deportivo de Fórmula 1, Ross Brawn, está seguro de que el futuro de Ferrari reside en el joven monegasco. "Fue otra actuación muy buena de Charles y sigue dando motivación a Ferrari para el próximo año después de lo que ha sido, hasta ahora, una campaña con muchos problemas. Cuando sean capaces de darle un coche más competitivo, él conseguirá los resultados", aseguró en el portal oficial de la F1.

Ve una larga evolución en Leclerc: "Un piloto puede ir en dos direcciones cuando se enfrenta a un coche difícil. Puede desmotivarse, con los resultados empezando a decaer y eso es algo que no ayuda a nadie porque es un doble golpe. O puede hacer lo que Charles está haciendo, apretar aún más y encontrar un rendimiento extra que ayude a apoyar al equipo cuando las cosas no van tan bien. A través de ese proceso, cuando tenga un coche que le respalde, será un piloto más fuerte".

Charles le recuerda a cómo comenzaron los dos mejores pilotos de la historia, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. "A menudo sentía que había carreras en que Michael ganaba y en las que no debería haber logrado el triunfo porque el coche no era lo suficientemente bueno, pero él se las arreglaba para encontrar la forma de ganar. Eso es lo que hace un campeón del mundo. Lewis también ha demostrado eso. Ahora tiene un gran coche, pero recuerdo que ganó carreras en las que el monoplaza no tenía un gran rendimiento. Charles está haciendo ahora lo mismo con Ferrari", explicaba Brawn.

La escudería logró 13 puntos, más que sus rivales directos en el mundial de constructores, pero aún se mantienen a 33 puntos del tercero, de Racing Point.

De momento, Ferrari quiere ir con pies de plomo y no dar por supuesto que han solucionado sus problemas tras Portugal. En las próximas carreras comprobaran si ha sido algo puntual o están en el camino correcto.