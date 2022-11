Fernando Alonso ya se ha subido al Aston Martin. Lo hizo en los test de Abu Dhabi, el lunes probó el asiento y el martes salió al asfalto de Yas Marina.

En esta nueva etapa, el asturiano no va a estar solo, y es que, Pedro de la Rosa también se entrenó en Aston Martin, aunque este desde su papel de embajador de la escudería. El expiloto va a trabajar durante toda la temporada con Alonso y con el equipo para que todo salga lo mejor posible.

De la Rosa conoce bien a Fernando y, pese a ello, le sigue asombrando las ganas y la ilusión del asturiano por lograr ser el mejor piloto de la parrilla a sus 41 años: "Vi que estaba igual de motivado que la primera vez que trabajé con él en McLaren en 2007. Esto es lo que más me impresiona de Fernando, porque podemos discutir sobre si sigue siendo rápido y otras cosas, pero, al final, la actitud es lo que realmente marca la mayor diferencia en cualquier deportista, especialmente a esta edad".

"Después de verle así, me hace preguntarme cuántos años más va a estar corriendo. No es normal, es un tío ultra motivado. Cuando no está en el coche compitiendo nos llama para organizar carreras de karting de 24h en Dubái. Todo el mundo se va de vacaciones tras toda la temporada y él quiere seguir corriendo en diciembre. Así es él. Nunca tiene suficiente con la competición", continuó explicando el nuevo embajador de Aston Martin tras ver a Alonso probando su nuevo asiento. Pedro de la Rosa, ahora ejercerá de relaciones públicas, marketing, promoción y asesoría general en la escudería de Silverstone.