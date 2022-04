En el año 2018, nada más terminar la temporada de Fórmula 1, Daniel Ricciardo comunicaba por sorpresa que dejaba el equipo Red Bull. Una decisión muy sorprendente teniendo en cuenta que se trataba de un coche capaz de competir por victoria a diferencia de Renault, donde se marchó.

El australiano siempre ha repetido que fue una buena decisión para él. Ahora ha vuelto a hablar claro sobre aquello. Esto ha dicho en 'The Sun': "Si miro hacia atrás, no hay nada de lo que me arrepienta ni piense que debería haberlo hecho de forma diferente".

"En este momento, Red Bull está de vuelta en lo más alto y luchan de nuevo por ser campeones del mundo, sabía que eso acabaría pasando con los años", ha expresado Ricciardo, ahora en McLaren.

Y es que aquella decisión iba mucho más allá de lo deportivo: "Dentro del equipo había muchos asuntos internos, no se trata sólo de que tenían un coche rápido y que por esa razón debería haber seguido con ellos".

"Obviamente, me encantaría ganar un mundial con McLaren y luego decir algo como os lo dije o alguna cosa así. Eso sí, entiendo que eso no ocurra, ya han pasado cosas así con mucha gente y está bien, no me cabrea", expresa.

Ricciardo tomó esa decisión... y a pesar de que en 2021 le fue muy bien en McLaren, ahora vive los problemas del equipo en primera persona. Un monoplaza que parece no ser competitivo, muy lejos de los podios como el curso pasado, y acostumbrado ya a la parte trasera y, como mucho, a luchar por los puntos en cada carrera.