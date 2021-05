Hace ya casi 15 años, tras coronarse bicampeón del mundo de Fórmula 1 de manera consecutiva con Renault (2005 y 2006), Fernando Alonso fichó por McLaren para buscar su tercera corona. En Woking se encontró con un jovencísimo Lewis Hamilton que venía pisando fuerte desde categorías inferiores y no se conformaba con ser el escudero del asturiano.

Ya en plena temporada y con 'Magic' como primer espada de la escudería, llegó el Gran Premio de Mónaco donde ya había ganado Alonso la temporada anterior.

El ovetense salió desde la pole, ganó la carrera y se llevó la vuelta rápida, pero en las últimas vueltas tuvo que gestionar los frenos y Hamilton, en segunda posición, le recortó mucha distancia hasta llegar a poder discutirle la victoria.

McLaren cortó por lo sano y dio instrucciones al británico para que no peleara con Fernando, pero la cosa no quedó ahí. Tras subirle a lo más alto del podio en el Principado, al asturiano le dejaron caer que la carrera la debería haber ganado su compañero, no él.

Cómo se vivió desde dentro de McLaren

Pedro Martínez de la Rosa, piloto probador del equipo por aquel entonces, explicó hace un año en el podcast oficial de la F1 lo ocurrido.

"Fernando ganó en Mónaco de manera justa. Y en las últimas 20 vueltas de la carrera tuvo que gestionar las temperaturas de las pinzas de freno porque tenía un problema. La mayoría de los equipos en aquella época en Mónaco, con curvas lentas, tenían problemas para refrigerarlos. Iba liderando, gestionando la situación, a velocidad crucero. Y cuando digo a velocidad crucero es que frenaba mucho antes en cada curva. Lewis empezó a recortarle de manera salvaje", señaló el actual comentarista.

Seguidamente, relató qué ocurrió después en el garaje: "Creo que el equipo nunca le dijo a Lewis que así era como iban a acabar la carrera. Él intentaba ganar el GP de Mónaco y luego cuando terminó, todo fue mal, porque a Fernando le dijeron que la carrera la debía haber ganado Lewis".

"No se lo dijeron así, pero se lo dejaron caer, ya sabes: el chico era más rápido que tú, básicamente. Eso cabreó enormemente a Fernando, porque si ves los datos, si entiendes de carreras, sabes que Fernando podría haber sido dos segundos por vuelta más rápido", añadió De la Rosa.

El principio del fin

Tan solo fue eso, la gota que colmó el vaso. Ya a final de temporada, con el famoso 'Spygate' en el que a McLaren se le acusó de copiar información a Ferrari, Ron Dennis, jefe de los de Woking entonces, apuntó hacia Fernando Alonso, que terminaría haciendo las maletas para volver a Renault en 2008.

Como curiosidad: ambos estarán juntos este miércoles en la rueda de prensa previa al Gran Premio.