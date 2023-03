Fernando Alonso está de vuelta. A sus 41 años y tras casi una década con coches que no le permitían competir por cosas importantes en la Fórmula 1, ahora con Aston Martin puede permitirse luchar por todo. En la primera carrera, en Bahrein, subió al podio por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Podio número 99.

El asturiano ha recibido muchísimos elogios desde que cruzara la línea de meta en tercer lugar. Su carrera lo merece, adelantando a los dos Mercedes y al Ferrari de Carlos Sainz en pista.

El campeón de la F1 Damon Hill le ha propuesto un divertido reto al asturiano: "Deberían hacerlo comenzar desde atrás cada vez sólo para ver qué tan lejos puede llegar". Es decir, una remontada en toda regla. La temporada es muy larga y todo puede pasar. Incluso el deseo de Hill.

"Este chico ganó el GP de Bahrein. Deberían hacerlo comenzar desde atrás cada vez solo para ver qué tan lejos puede llegar. Es entretenimiento todo el rato. Habilidad, determinación, inteligente... Es una especie de genio de las carreras", ha escrito el campeón del Gran Circo en sus redes sociales.

This guy won the Bahrain GP. They should make him start from the back every time just to see how far up he can get. Its entertainment all the way. Skill, determination, smart Alec comments. He's a kind of racing genius. #f1 https://t.co/sdknuSDU9t