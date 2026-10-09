Se repite la historia de Sepang: terrible error informático de los Fórmula 1 en Singapur

La mitad de los monoplazas de parrilla se quedó sin una funcionalidad que es tremendamente clave a la hora de ir más rápido. Hubo muchos pilotos que no estuvieron en igualdad de condiciones.

La polémica se ha vuelto a repetir y el nuevo reglamento queda todavía más señalado. Durante la 'SQ1' de la clasificación para la 'sprint' en el Gran Premio de Singapur ha sucedido algo inédito. El 'Gran Circo' venía de dar una imagen poco positiva en Sepang, tras el error de software que dejó a media parilla sin potencia.

En Singapur ha vuelto a ocurrir. Durante el comienzo de la clasificación muchos de los coches se han quedado sin el 'modo adelantamiento', la herramienta que utilizan los pilotos para que el monoplaza alcance la máxima velocidad. Muchos, entre ellos Fernando Alonso y Carlos Sainz, se han visto perjudicados.

Lo pero es que ha habido corredores que sí han tenido acceso a ese 'modo adelantamiento' lo que ha supuesto una desigualdad en las condiciones en las que competían todos los pilotos. La FIA ha explicado que trataba de un error informático provocado por un error humano.

"Cuando nos dimos cuenta de que el modo adelantamiento no estaba disponible, lo intentamos reiniciar. Estuvo activo durante 27 segundos, y luego lo volvimos a apagar", ha asegurado el máximo organismo de la competición en un comunicado.

Todo después de la polémica de Sepang, que no dejó indiferente a nadie y que sentó un precedente tremendamente peligroso. La desconfianza de cara al nuevo reglamento y al software que lo sostiene crece de cada vez más con este tipo de errores.

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