Red Bull sigue sin segundo piloto: ¡Tsunoda no se explica su último puesto en Barcelona!

Red Bull lleva buscando un segundo piloto competitivo desde la salida de Daniel Ricciardo de la marca. Hace ya algunos años, parecía que Sergio Pérez iba a ser ese hombre capaz de estar al nivel de Verstappen. Sin embargo, no fue así.

'Checo' fue despedido a finales del año pasado y Lawson le sustituyó. Dos carreras duró el neozelandés en el asiento, que fue sustituido por un Yuki Tsunoda que sí parecía ser capaz de seguir el ritmo del neerlandés.

Sin embargo, las últimas actuaciones dicen más bien lo contrario. En este último Gran Premio de España, Tsunoda clasificó último por puro ritmo del piloto nipón, algo inexplicable para él: "No creo que sea la configuración. Porque, para ser honesto, probamos casi todas las configuraciones".

"Obviamente, hay algunas preferencias aquí y allá, pero creo que sigo convencido de que al menos podemos lograr un equilibrio óptimo en el coche. Y como dije, el equilibrio del coche en sí no es malo, y al menos yo también tenía confianza", añadió.

“La vuelta en la clasificación con ambos juegos de neumáticos, especialmente el último empujón, fue bastante buena, así que realmente no coincide con mis resultados ni con el ritmo que estoy llevando. En los dos últimos grandes premios, en algunas sesiones iba a la par o un poco más rápido que Max y, de repente, todo se desploma”, señaló Tsunoda.

“Incluso en las tandas largas fue un buen ejemplo. Haga lo que haga, no pasa nada y siento que el coche está devorando los neumáticos como un demonio, con una degradación enorme. Realmente no cuadra y creo que la limitación principal sigue ahí. No sé cuál es y no tengo una respuesta clara", concluyó.