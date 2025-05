Un experto de la F1 no entiende lo que Red Bull ha hecho con Carlos Sainz: "Se han equivocado"

Dijo Carlos Sainz, ahora piloto de Williams, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol que Red Bull no le quiso fichar, que sí mantuvieron conversaciones pero que no hubo ningún acuerdo: "Hablé con Red Bull, por supuesto. Pero no me querían. Por A o por B no se llegó a ningún acuerdo".

Y ahora el comentarista de 'Sky Sports' David Croft ha cargado contra Red Bull por la decisión de no apostar por el español. Dice que no podrán pelear por el mundial de constructores ni con Liam Lawson ni con Yuki Tsunoda.

"Personalmente creo que continúan con el piloto equivocado. Si quieren ganar el mundial de constructores, deben ir a por un piloto que sea lo suficientemente bueno. Tendrían que haber fichado a Carlos Sainz, pero por cualquier razón no sucedió", apunta Croft criticando duramente las decisiones de Helmut Marko y de Christian Horner.

Cree que para el futuro tienen un problema muy serio a la hora de encontrar compañero para Max Verstappen: "Sainz era el piloto disponible en el mercado para los próximos años. Ahora que no tienes a Carlos, ¿a quién vas a buscar para el futuro?".

Buscar un piloto top no será fácil... sobre todo teniendo en cuenta que el coche ya no es tan competitivo como antes: "Ese es el calibre que van a tener que conseguir. ¿Quieres ser campeón de constructores? Sí. Por lo tanto, sal y consigue un ganador de carrera consistente o finalizador del podio".

Carlos no llegó a un acuerdo con Red Bull y tuvo que buscar otro proyecto en la parrilla. Fue Williams su decisión. Y aunque en un primer momento parecía que sería un paso atrás, el coche azul ha dado un salto muy importante e incluso está luchando contra los Ferrari.