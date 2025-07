Israel ordena evacuar Deir al Balá para su primera incursión terrestre en esta ciudad en el centro de Gaza

Israel ha lanzado una orden de evacuación forzada para una lanzar su primera operación terrestre en Deir al Bala, ciudad gazatí situada en el centro del enclave palestino. Así lo ha confirmado el coronel de su Ejército, Avichai Andraee, en un mensaje en árabe.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel siguen operando con gran fuerza para destruir las capacidades del enemigo y la infraestructura terrorista en la zona, a medida que expanden sus actividades a una zona donde no han operado antes", informan.

La orden de evacuación afecta a un total de nueve sectores del suroeste de la ciudad y parte en dos la zona de la costa de Gaza. Allí se están resguardando cientos de miles de palestinos en los ataques y ofensivas israelíes en la Franja.

Ahora la cuestión es a dónde va a ir el millón de personas que allí vive. "No sabemos dónde deberíamos ir. Esta ciudad es la última zona humanitaria. ¿Dónde debería ir esta gente? Tampoco hay fuerzas para ello... Míranos, todos los kilos que he perdido. Estamos en los huesos. No es justo. No es vida", dice Jehad, periodista de 23 años que no sabe dónde llevar con su familia.

"He acabado de trabajar en la zona y he vuelto para estar con mi familia. Tratando de estar a salvo... pero no sabemos dónde ir. Estamos aquí porque nos han desplazado más de 16 veces, huyendo de la muerte. Prefiero morir entre mi familia y mis amigos, no voy a dejar nunca más mi ciudad", afirma.

El periodista ha mandado un mensaje para Europa: "Si esto no fuera Palestina y fuera algún país de allí, ¿sería lo mismo?"

La ONU y varias ONG llevan denunciando estas órdenes desde el primer momento por ser un desplazamiento forzado de población que es contrario al Derecho Internacional. Además, suponen un peligro para los gazatíes por partida doble porque Al Mawasi, la llamada "zona segura" en la que se refugian, también ha sufrido varios bombardeos de las fuerzas de Netanyahu.

Al menos 60 muertos en un centro de ayuda

Esta orden llega en un día en el que Israel ha reconocido lo que han llamado "disparos de advertencia" en un centro de ayuda humanitaria para gazatíes en un ataque letal en el que han muerto al menos 60 personas.

Así han hablado, en un comunicado castrense, los israelíes de esta nueva matanza contra la población civil: "Se ha identificado a miles de gazatíes en el norte de la Franja. Las tropas de las FDI de la zona realizaron disparos de advertencia para eliminar la amenaza inmediata que se les presentaba".

Miles de palestinos han ido a dicho lugar, situado en Beit Lahia, después de enterarse que allí iban a llegar camiones llenos de harina. En cuanto llegaron, al menos cinco de los mismos han sido saqueados.