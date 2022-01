Un tema puede ser barrer para dentro y otro bien distinto atacar a machete a tu rival. Así se las ha gastado Helmut Marko, asesor de Red Bull, al referirse a Valtteri Bottas como escudero de Lewis Hamilton.

A pesar de terminar tercero en el Mundial de pilotos y ayudar a Mercedes a alzarse con el campeonato de constructores, el firme empuje de George Russell desde Williams y la irregularidad del finlandés han terminado con su firma en un contrato con Alfa Romeo.

Marko, además de erigir a Max Verstappen como mejor piloto de la parrilla, ha destacado la labor de Sergio 'Checo' Pérez: "Nos queda claro que, actualmente, no hay ningún piloto que pueda enfrentarse a Verstappen en la sesión de clasificación... Pero, luego, necesitas a alguien que no se venga abajo o desfallezca, y eso ha sucedido con Pérez. Si empiezas el domingo noveno u undécimo, todas las cualidades que sin duda tienes en carrera no te ayudarán".

De hecho, el austriaco ha incidido en la "diferencia" entre Checo y Bottas en declaraciones a 'Autorevue': "Pérez ha pilotado al mismo nivel que Verstappen en un cierto número de carreras, pero eso se diluye por el tiempo que ha estado atrás en la parrilla. Pero Checo no es como Bottas. La gran diferencia entre él y el finlandés es que Valtteri es un perdedor a la hora de adelantar. Es muy rápido, pero no puede adelantar con el tráfico".