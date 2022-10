La figura de Max Verstappen en la Fórmula 1 ha ido en aumento desde que debutara en el año 2015. Poco a poco, el neerlandés ha demostrado el enorme talento que tiene hasta llegar a la cima el año pasado proclamándose campeón del mundo en la última vuelta de la última carrera frente a Lewis Hamilton.

Esta temporada ha dominado de manera implacable frente a sus rivales y ha logrado su segundo título de campeón. Esta superioridad ha hecho que hayan comenzado las comparaciones y Helmut Marko, asesor de Red Bull, le ha comparado con el legendario Ayrton Senna.

Si Verstappen sigue este camino, y como mínimo seguirá en Red Bull hasta el año 2028, podría romper muchos récords que a día de hoy parecen muy difíciles de batir.

"No necesita tiempo ni vueltas para encontrar los límites, puede apretar de inmediato, tiene un talento natural que le permite tener una velocidad extraordinaria. Además de eso, tiene un gran control del coche, especialmente al límite, por eso lo comparé con Ayrton Senna en sus primeros años", señala Marko.

El brasileño será siempre considerado por los fanáticos de la Fórmula 1 como uno de los mejores pilotos de la historia, con tres títulos mundiales bajo el brazo y un trágico final, perdiendo la vida en el Gran Premio de San Marino en 1994.

"Mi buen amigo Gerhard Berger dijo en ese entonces que eso era exagerar, pero hoy en día no se opone a la comparación entre Max y Senna", añade.

¿Cuando dejará Verstappen la F1?

"Queremos ganar más títulos juntos, pero dudo que veamos a Max seguir compitiendo hasta que rompa todos los récords. Él puede hacerlo, pero también puede hacer las maletas e irse cuando no tenga ganas, no importa lo que le ofrezcas, no se quedará si quiere irse, y eso podría suceder antes de lo que todos pensamos"

Así pues, Marko deja entrever que Verstappen podría irse de la Fórmula 1 si no disfruta del deporte. Sin embargo, todo hace indicar que el neerlandés seguirá arriba en las próximas temporadas.