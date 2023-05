Red Bull es el gran dominador de este mundial de Fórmula 1. Max Verstappen y Sergio Pérez han acumulado las cinco victorias que se han repartido hasta la fecha (tres para el neerlandés, dos para el mexicano). Y parece complicado que algún equipo pueda disputarles el campeonato 2023.

Pero este fin de semana la competición llega a Mónaco, donde todo puede pasar. Red Bull no se ve favorito y cree que podría darse la primera carrera sin una victoria para ellos. Así lo cree Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas.

En declaraciones a 'RacingNews365', el austriaco detalla cómo perderán sus fortalezas: "No podemos usar una de nuestras fortalezas de carrera en Mónaco, ya que el que pilota delante marca el ritmo, la degradación no es decisiva, no hay rectas donde nuestra ventaja pueda ser clave...".

Apunta hacia las posibilidades que podrían tener Charles Leclerc y Carlos Sainz con el Ferrari: "Lo que hemos visto hasta ahora es que Ferrari a veces es más rápido que nosotros en las curvas lentas. La gran ventaja es el rápido calentamiento de neumático".

Por último, señala a Fernando Alonso. Aston Martin ha señalado Mónaco como el escenario en el que puede llegar la ansiada victoria número 33: "Alonso siempre es bueno. Su falta de velocidad máxima no será un problema en Monte Carlo y si tienen un buen fin de semana estarán arriba en la clasificación. Es un candidato".

Este viernes arrancan los primeros entrenamientos libres en Mónaco. Y la lluvia podría jugar un papel importante. Sobre todo en la jornada de sábado con la clasificación. Ya lo ha dicho Marko: el que vaya primero en la primera vuelta será el que marcará el ritmo de toda la carrera.