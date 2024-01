Lando Norris ha renovado con McLaren. Lo ha hecho a pesar de los cantos de sirena que sonaban desde Red Bull. A pesar de que él mismo ha confirmado que ha habido contactos con el equipo de las bebidas energéticas. Con la marca que ha creado, con diferencia, el coche más dominante jamás creado en la F1. Y entre sus motivos para decir 'no' está él. Está Max Verstappen.

Está el tricampeón del mundo. Porque bien sabe Lando lo que puede encontrarse, o lo que podía encontrarse, en Red Bull. Un equipo creado por y para el neerlandés. Uno en el que tendría el papel de secundario ante el piloto 'diseñado' por la academia de los austríacos. Y eso es algo... que no.

Que no le gusta. Que no quiere. Que no va con él. Porque Norris prefiere otra cosa, y porque sabe lo que sería luchar contra Verstappen con el mismo coche.

"Enfrentarse al Max de ahora..."

"Él está en un equipo en el que se siente comodísimo. Mucho se construye a su alrededor. Para cualquier enfrentarse al Verstappen de ahora es muy complicado", afirma.

Y niega el miedo: "No creo que sea esa la cuestión. No creo que alguna vez haya tenido miedo de enfrentarme a alguien. Pero si llegas a un equipo... ¿puedes desafiar a alguien nada más aterrizar ahí?"

"Creo que es un 'no' para cualquier piloto. Si quieres competir contra el mejor piloto del mundo no es lo mejor que puedes hacer. No es una decisión inteligente", sentencia Norris.

El inglés ha firmado con McLaren hasta 2027, después de un año en el que el equipo de Woking ha mejorado de tal forma que han pasado del desastre de Bahrein al doblete en el podio de Japón y Qatar.