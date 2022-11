Este jueves, después de mucho tiempo de espera y rumores, se ha hecho oficial. Mick Schumacher no estará en Haas la próxima temporada y su sustituto será Nico Hulkenberg. Por lo tanto, el joven alemán se queda sin hueco en la Fórmula 1 al menos para el año que viene.

Su tío, Ralf Schumacher, ha explotado al conocer la noticia. Sus palabras en 'Sky Alemania' han sido muy duras contra Guenther Steiner, el actual jefe de la escudería norteamericana.

"Si Mick fuera a seguir en Haas ya lo habrían confirmado hace tiempo. La interacción que hay dentro del equipo y la franqueza de Guenther Steiner no son necesariamente positivas", ha afirmado.

Afirma que su sobrino sí ha demostrado su potencial: "Mick demostró que el potencial está ahí. Pero hiciera lo que hiciera, el equipo y Steiner nunca estuvieron satisfechos con su trabajo en pista. Todo esto no se puede explicar con estándares normales, casi tiene que ser algo personal".

"Creo que Steiner no puede soportar que otra persona sea el centro de atención en Haas. Tiene muchas ganas de ser protagonista", insiste.

Pero la realidad es que Haas ya había advertido a Schumacher que en caso de mantener esos resultados no tendría hueco en el equipo. Le acusaron de manera directa de costarle "una fortuna" al equipo debido a los accidentes que había sufrido en las carreras.

Unos accidentes que Ralf justifica diciendo que "presiona": " Mick está constantemente presionado para no cometer errores, de lo contrario no se le permitirá seguir conduciendo para Haas. Cuando estás bajo ese tipo de presión, no puedes correr bien".