A las nueve de la mañana de este martes, Alfa Romeo hacía oficial que Frederic Vasseur dejaba de ser jefe de equipo de la escudería italiana. Los rumores en las últimas semanas, como consecuencia de la salida de Mattia Binotto, apuntaban a que el francés llegaría a Ferrari y media hora después del comunicado de Alfa Romeo, la 'Scuderia' hacía oficial su fichaje.

¿Cómo afectará su llegada a Ferrari tanto al equipo como a Carlos Sainz y Charles Leclerc? Sin duda, el gran beneficiado y la persona que más feliz estará por la llegada del francés al equipo italiano es el piloto monegasco.

Ambos ya coincidieron en el año 2018 en Sauber, por lo que ya se conocen y eso es un punto a favor para Leclerc y otro en contra para Sainz. Aunque Ferrari ya dijo que dejaría luchar a sus dos pilotos en 2023, la situación podría cambiar a poco que Leclerc arranque mejor la temporada que Sainz.

De hecho, Vasseur usó esta fórmula en Alfa Romeo: Valtteri Bottas era primer piloto y Guanyu Zhou segundo, aunque es una decisión lógica teniendo en cuenta que el finlandés venía de años de experiencia en Williams y Mercedes y Zhou era un 'rookie'. Sainz estaba muy cómodo con Mattia Binotto, pero su salida y la llegada de Vasseur podrían cambiar su situación dentro de Ferrari.

A corto plazo, no parecen buenas noticias para Ferrari que cambie de jefe de equipo en plena lucha en la que están con Red Bull para ser el mejor equipo. Además, a esa pelea podría llegar Mercedes también en 2023.

El francés deberá encontrar la clave para que el equipo evolucione rápido, ya que en 2022 empezaron muy bien pero se fueron desinflando poco a poco hasta el punto en el que Mercedes casi les supera en el Mundial de Constructores, tras el horrible inicio de los alemanes.

BREAKING: Fred Vasseur will be the new team boss of @ScuderiaFerrari, replacing Mattia Binotto#F1 pic.twitter.com/nxo7ebIaps