El mundo del motor echa de menos a Nico Rosberg compitiendo sobre la pista. El germano terminó su carrera como campeón del mundo, algo que muy pocos pueden decir, aunque su adiós hasta el día de hoy escondía mucha incertidumbre.

Para salir de dudas, el germano ha concedido una entrevista a un medio alemán donde no se ha mordido la lengua y se ha abierto como nunca.

En contexto, el alemán compartió equipo con Lewis Hamilton durante 3 temporadas, e increíblemente fue capaz de ganarle el campeonato en 2016. Rosberg fue uno de los pocos junto a Fernando Alonso y Max Verstappen capaces de encontrar el punto débil del heptacampeón.

En la actualidad, el expiloto es comentarista en la Fórmula 1, empresario y accionista. Por si fuera poco, es embajador de neumáticos 'Continental', pero su carácter sigue intacto, no se ha mordido la lengua y se ha abierto como nunca en para explicar sin 'titubeos' en 'Men's Health' lo que todos querían saber.

"Tenía miedo... yo no soy un temerario"

"Algunas veces, viendo los circuitos, pienso que es bueno que ya no compita. Por ejemplo en Bakú se alcanzan los 360km/h entre muros", remarcó.

Al contrario de lo que muchos piensan, los pilotos no son ajenos al peligro: "Sí, había momentos en los que tenía miedo, porque a diferencia de otros pilotos, yo no soy un temerario", confesó.

Al igual que otras figuras del deporte como Zinedine Zidane, el expiloto decidió que se retiraría en el momento más adecuado. "Tenía miedo de no ser lo suficientemente rápido si continuaba. Y que en algún momento no quedaría ningún equipo que me quisiera", concretó.

Como ejemplo de precaución está la frase "es mejor detenerse demasiado pronto que demasiado tarde, quería poder decidir por mí mismo".

Renuncié a toda mi identidad"

El germano era un genio con el volante, capaz de hacer precipitada la vuelta de Michael Schumacher en 2010, un quebrador de cabeza para todo el que fue compañero suyo.

"Correr era lo que siempre había hecho, lo que era yo. En cierto sentido, renuncié a toda mi identidad al renunciar a seguir corriendo", explica.

Ahora en su andadura como empresario y accionista espera dejar el listón igual de alto que en 'El Gran Circo'. Si se le da igual de bien, que tiemble el mercado financiero.