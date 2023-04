Lewis Hamilton es un tipo que nunca se rinde, le da igual la causa que sea en la pista o para defender sus ideales. En un vídeo publicado por Mercedes en 'Youtube' con motivo de sus 10 temporadas con el equipo de Brackley, el británico se ha vuelto a manifestar.

Todo a raíz de las limitaciones que ha tomado este año la Fórmula 1 para mandar mensajes reivindicativos.

Uno de los propósitos de la FIA este año era poner fin con los conflictos políticos ya que en numerosas ocasiones los pilotos han utilizado los canales oficiales para expresar ciertos mensajes que consideran que pueden ser polémicos y desvían la atención.

Sin embargo, Hamilton ha vuelto a recalcar que él va a seguir en su objetivo de defender sus principios: "Siempre he tomado riesgos y voy a seguir de pie con esta defensa de la gente, de la igualdad de los derechos humanos en todo el mundo", destacó.

El heptacampeón es capaz de llegar a límites impensables con tal de defender sus principios: "Voy a hacer esto me metan o no en la cárcel, no me importa lo que vayan a hacer, voy a defender algo en lo que creo a pesar de que incluso me puede matar".

¿A qué se debe este pensamiento? Lewis tiene claro que la sociedad debe actualizarse, especialmente los países árabes: "Es increíble que vivamos en una época en la que todavía haya tantos países en todo el mundo".

"Sé que suena loco, pero necesito hacer estas cosas para mostrarle a la gente lo importante que es provocar conversaciones, poner nerviosos a los que están en el poder y sentir se necesitan cambios porque esas cuestiones traen aspectos negativos a su país", señala.

Sus cascos, camisetas y reivindicaciones continuas no pararán. Muchos Grandes Premios serán testigos de ello: "En Oriente Medio, hay muchas dudas con los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos LGTB, leyes que van contra la forma de ser uno mismo". "En Qatar lo hice y gané la carrera" concluyó.