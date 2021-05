Fernando Alonso, piloto de Alpine y bicampeón de Fórmula 1 en 2005 y en 2006, sigue con su proceso de adaptación en su vuelta al Mundial de F1 en este 2021. El asturiano, que tiene como principal problema los sábados de clasificación, ha mandado un mensaje realista para apuntar a una carrera como posible punto de inflexión.

En sus palabras, reconoce que le está costando más de lo que él pensaba el estar a tope en su regreso.

"Creí que podría estar al cien por cien en tres o en cuatro carreras... pero creo que me va a llevar ocho o nueve", afirma.

Alonso reconoce que le queda y que sigue aprendiendo: "Quizá encontré más complicado el pilotaje. Sabía que necesitaba preparación, pero aún sufro para sacar el máximo potencial del coche".

Fernando, además, cuenta que este calendario no le está ayudando: "El comienzo no es el mejor posible para un piloto nuevo o uno que vuelve".

"Imola y Portimao, dos pistas en las que o no corro desde hace años o no he estado nunca. Luego dos pistas urbanas como Bakú y Mónaco. Son carreras de difícil adaptación, pero espero que en Francia comience un nuevo Mundial para mí", dice Alonso.

De momento, Fernando Alonso 13º en el campeonato con 5 puntos, siete menos que Ocon, tras la disputa de las cinco primeras carreras de este 2021.

