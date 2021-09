La Fórmula 1 puede contar, en 2022, con un total de 23 carreras. Alain Prost, una de las grandes leyendas de la competición y voz autorizada del equipo Alpine, considera que para mejorar la competición harían falta menos fines de semana de Grandes Premios y más de test para mejorar los coches y la competitividad.

"Más carreras significa tener más dinero... pero hay que tener un compromiso", comentó el francés.

Y es que para él se les ha ido la mano: "No es estúpido aumentar el número de carreras, pero hace falta un límite".

"Antes, en mis tiempos, había grandes patrocinadores con alcohol y tabaco incluidos. Ahora se han perdido estos ingresos y eso ha hecho que haya calendarios tan extensos", dice.

Lo ideal, 20 carreras máximo

Para Pros, lo ideal será no superar las 20 carreras y hacer test entre el curso: "La ventaja es que pruebas en pista y no hay problemas para ver si los datos son o no son reales".

"Puedes invitar patrocinadores y también probar a jóvenes valores y formarlos para conocer cuánto valen", afirma.

Eso que propone Prost sería, prácticamente, un regreso al pasado. Una época en la que, por ejemplo, Ferrari rodaba prácticamente cada día en Fiorano o Mugello y gracias a ello pudo consagrar su dominio con Michael Schumacher.

El próximo año, con un cambio de reglamento a priori radical, tan solo habrá seis días de test para todos los equipos.

