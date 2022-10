Max Verstappen es campeón de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo. Tras el desconcierto del Gran Premio de Japón, la FIA confirmó con el reglamento en la mano que el neerlandés se acababa de convertir en campeón. La confusión era total. Ni el piloto sabía nada más terminar la carrera qué acababa de suceder y si era o no campeón del mundo.

Es su segundo mundial seguido. Nada tiene que ver con el logrado el año pasado, que amarró en la última vuelta de la última carrera en su tensa lucha contra Lewis Hamilton. En este 2022 no ha tenido rival y a falta de cuatro carreras ya puede celebrar el título.

Su padre, Jos Verstappen, espera que este dominio continúe al menos cinco temporadas más: "El piloto más fuerte siempre llega a la cima. Si Red Bull continúa así, seguramente tendremos cinco años bonitos".

"Las reglas seguirán siendo, en gran medida, las mismas, por lo tanto, la parrilla se acercará y tendremos mejores carreras", dijo el padre del campeón nada más finalizar el GP de Japón.

Y recuerda la diferencia entre este mundial y el anterior: "La presión del año pasado se volvió insoportable y cuando todo terminó, nos invadieron emociones increíblemente fuertes. Fue muy diferente este año porque sabíamos que el título llegaría tarde o temprano, simplemente no sabíamos cuándo".

"¿Qué decir?"

El piloto de Red Bull no encontraba las palabras al enterarse de su campeonato. "No sabíamos cuántos puntos íbamos a obtener al principio. Cuando nos dijeron que íbamos a otorgar todos los puntos y tras la sanción de Charles, ya estaba claro. Pero estábamos un poco '¿sí o no?'. No sé, al final sí, qué decir... ¡es increíble!", dijo.

"Es una temporada muy especial, es algo que tenemos que recordar dentro del equipo, porque estamos muy centrados en el rendimiento", dijo el nuevo bicampeón del Gran Circo.

Verstappen celebró en Japón, precisamente territorio Honda (motorista de Red Bull) su mundial. Un mundial mucho más tranquilo para él. No tuvo rival. ¿Se cumplirá la predicción de su padre y dominará la F1 los próximos cinco años?