Las felicitaciones a Max Versappen por su bicampeonato del mundo por parte de personalidades del mundo del motor no se han hecho esperar. Una de las más esperadas era la de su gran rival la pasada temporada, Lewis Hamilton. El británico felicitó tanto al piloto neerlandés como al equipo Red Bull, y no ha perdido la oportunidad para soltar una pequeña pulla a su equipo por el mal año de Mercedes.

"Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max", dijo Hamilton en 'Sky Sports'. Este año el siete veces campeón del mundo no ha tenido la oportunidad de estar en la lucha, ya que con el nuevo reglamento Mercedes ha dado un paso atrás y Ferrari y Red Bull al frente.

"Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento", señala Hamilton.

Sin embargo, espera estar más arriba el año que viene: "Sí, tuvimos algunos problemas con el coche de este año. Pero la próxima temporada, confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título".

Carrera complicada para Hamilton

En el GP de Japón, Hamilton se quedó atascado en la quinta posición al no poder adelantar a Esteban Ocon, a pesar de tener mas velocidad que el francés: "Simplemente éramos muy lentos en recta. Me he acercado todo lo que he podido, pero en cuanto levantaba, se alejaba. Me gustaría que hubiera sido una carrera más larga. Me alegro de que hayamos dado algunas vueltas para los aficionados, aunque no ha sido una gran carrera para ellos teniendo en cuenta el tiempo que han esperado".

"Las condiciones de la pista eran increíbles cuando empezamos la carrera nuevamente. De eso se trata el automovilismo, fue realmente genial y me divertí mucho. Por supuesto, la visibilidad era muy mala y era muy difícil controlar el coche, ya que patinaba constantemente. Pero el momento de iniciar carrera fue excelente", comenta el británico.

Lewis Hamilton continúa sexto en el Mundial con 180 puntos. Delante están Carlos Sainz con 202 y su compañero George Russell con 207. En el Mundial de Constructores, Mercedes está a 67 puntos de Ferrari.