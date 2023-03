Esta mañana estaba previsto que todos los pilotos viajasen a Arabia Saudí para concentrarse con sus respectivos equipos antes de los entrenamientos libres que tendrán lugar mañana. Sin embargo, todas las alarmas han saltado cuando el bicampeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen no formaba parte de la expedición. Se debe a un virus estomacal.

A pesar de que en algunos medios se ha contemplado la posibilidad de que el neerlandés se ausente en la segunda carrera del año, el propio piloto ha publicado un mensaje tranquilizador en sus redes: "Me siento bien de nuevo, después de no estar en forma durante unos días debido a un virus estomacal. Por lo tanto, lamentablemente tuve que posponer mi vuelo por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!".

La propia Fórmula 1 también ha comunicado la noticia y ha respondido a Max deseándole una pronta recuperación: "¡Espero que te encuentres mejor!".

Por lo tanto, el neerlandés no estará en la rueda de prensa de este jueves pero se le espera sobre la pista en los primeros entrenamientos libres. Sin embargo, en la escudería austriaca se respira un clima de preocupación al conocerse también la no presencia en tierras saudís de Daniel Ricciardo, actual piloto reserva de Red Bull.