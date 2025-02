La primera imagen de Fernando Alonso pilotando el Aston Martin AMR25 en Baréin

Fernando Alonso ya rueda con el Aston Martin AMR25, su nuevo monoplaza para esta temporada de Fórmula 1. Lo hace en Baréin, donde este lunes se está celebrando el tradicional 'filming day' previo a los test que arrancan este próximo miércoles (hasta la jornada del viernes). Ha saltado a la pista después de Lance Stroll.

El canadiense, que saltó a la pista a eso de las diez de la mañana, completó los primeros kilómetros para dejar paso a su compañero.

El AMR25 es un coche que ha cambiado hasta "un 90%" en aerodinámica. Ya lo avisó el asturiano en la previa de la presentación conjunta de la Fórmula 1. Destacan los pontones, el suelo y el alerón delantero.

Este domingo el equipo presentó oficialmente el coche antes de ponerlo en la pista, el novedoso AMR25. Pero los últimos detalles se vieron en el circuito de Sakhir con esas llamativas branquias y los nuevos pontones.

Y ahora Fernando y Lance ya han probado un coche con el que esperan mejorar los resultados de la pasada temporada. Fueron quintos en el mundial de constructores demasiado lejos de McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes.

