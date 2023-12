A la espera del anuncio oficial de la Fórmula 1 del Gran Premio de Madrid a partir de 2026, siguen las quinielas sobre qué ocurrirá con Barcelona. Montmeló tiene contrato hasta precisamente ese año y no se descarta que las dos carreras puedan coincidir en el calendario.

Así lo ha dicho Carmelo Sanz de Barros, presidente del senado de la FIA, en 'AS': "¿Es posible tener dos carreras? Sí, ¿por qué no? Tenemos tres en Estados Unidos y dos en Italia. Ya se han tenido antes. ¿Es fácil? No, ¿es posible? Sí".

"Creo que hay un proceso para establecer un gran premio y no pienso que se haya seguido. La autoridad deportiva en el automovilismo en España es la federación (RFEdA), y a día de hoy no se ha recibido el proyecto. Si se considera válido e interesante, se canaliza a la FIA para tratar las homologaciones y certificaciones, más con un circuito semiurbano", explica.

"Cuando se aprueba y se homologa, hay una dura batalla para ser incluido en el calendario. Y por último, un acuerdo comercial y de derechos. Quizás empezamos la casa por el tejado. Igualmente, conozco al menos otros dos proyectos para llevar la F1 a Madrid", dice De Barros.

Está en contra de esa supuesta 'guerra' entre Madrid y Barcelona por la F1: "No siento que se haya posicionado de la manera correcta porque parece influenciado por la situación política, Madrid contra Barcelona, he leído mucho que Madrid quiere robar la F1 a Barcelona y acabar con Montmeló".

"Ya tenemos experiencia en el pasado cuando intentamos llevar los Juegos Olímpicos a Madrid, y por filtraciones y por no seguir el proceso las cosas no pasan. Espero que no sea el caso porque me encantaría tener una carrera en Madrid", ha sentenciado el presidente del senado de la FIA.