Lando Norris ya dijo que no llegaba al GP de España en óptimas condiciones. El inglés de McLaren, uno de los pilotos más prometedores y candidato a ser campeón del mundo de la Fórmula 1 en el futuro, dejó además una imagen más que preocupante minutos antes de subirse al coche para la carrera de Montmeló.

No quedaban ni 5 minutos para que se apagase el semáforo cuando, en la línea de salida, protagonizó unas preocupantes imágenes en las que se le pudo ver vomitando en el exterior de la recta de meta.

"No es COVID. Tengo problemas con la garganta, y en los ojos y la vista. eso no ayuda. No es mi mejor momento en este fin de semana", afirmó Norris antes de la carrera.

El joven piloto inglés afirmó que no estaba precisamente al cien por cien: "Mis niveles de energía son los peores que he tenido en tiempo".

Su imagen lo confirmó, en un día además en el que, en Barcelona, hacía una jornada de calor intenso lo que pudo agravar el estado de Lando Norris antes de la prueba.