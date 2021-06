Fernando Alonso logró una meritoria novena plaza de salida en el GP de Estiria. Una novena que, tras la sanción a Yuki Tsunoda de tres posiciones, se convirtió en un octavo puesto desde que el asturiano de Alpine arrancará la carrera en el Red Bull Ring.

A pesar de su puesto, Alonso llama a la calma y sabe que va a ser más que difícil rascar puntos en Estiria. "Tenemos coches rápidos detrás de nosotros", afirma.

"Creo que puntuar va a ser más complicado que en Francia, éramos más competitivos allí. Salimos bien, pero sin ritmo será fácil terminar fuera del Top 10", dice.

Alonso además resalta su cada vez mejor adaptación a la Fórmula 1 en su regreso: "Al principio sufrí, pero en Bakú dije que la opinión general de la gente fue algo más negativa".

"Nunca he estado muy lejos. Acabé un par de carreras tras Ocon, ahora estoy contento de que cambien su impresión", sigue Fernando.

El asturiano, para terminar, recordó una cosa: "Dije que me llevaría tres o cuatro carreras estar al cien por cien y me llevó cuatro o cinco. No estuvo lejos".

El asturiano ha igualado ya en sábados a Esteban Ocon, con un 4-4 para los dos en las ocho carreras que llevamos disputadas. Hasta Bakú, la ventaja para el francés era de 4-1.

