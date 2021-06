Fernando Alonso ha hablado de pasado, de presente y de futuro en una entrevista en 'As'. El asturiano, que tiene en Austria una gran oportunidad para sumar puntos viendo cómo se maneja el Alpine en el GP de Estiria, no tiene dudas en hacer una predicción sobre lo que será de su carrera deportiva en 2024.

"Ese año estaré aquí seguramente... y seré compañero de Esteban Ocon", afirmó Fernando en sus palabras con el citado medio.

Y lo dice tanto si logra ganar como si no, pues Alonso no tiene claro que pueda volver a obtener una victoria y tampoco se lo ha marcado el objetivo: "No lo sé. No me lo planteo como una meta fija. Pero cuando cierro la visera pienso que puedo hacerlo. Incluso ahora que es imposible".

"En 2022 si todo está algo más igualado podríamos soñar algo más, pero si no tampoco es una decepción. Todo sería mejorar para 2023", cuenta Alonso.

Fernando ve complicado hasta el podio: "Lo normal es que no llegue. El año pasado Red Bull solo tenía un piloto, y Ferrari no estaba. Ahora tienen dos pilotos y Ferrari está mucho más fuerte".

Ahora se centra tan solo en mejorar: "El año estaba yendo bien. Estar tres veces a un segundo de Ocon estaba en mis planes iniciales, pero quizá todo se convirtió en una obsesión. Si estaba detrás, era un mal fin de semana. Estoy contento".

"Vengo a hacerme al coche. A trabajar para 2022. Mi vuelta iba de la mano con las nuevas reglas. Podía ser en 2022 y en 2021 para prepararme. Decidí lo último. Si se podía ganar ya el Mundial, perfecto, pero no estamos ahí".

Fernando Alonso está poco a poco sintiéndose más cómodo con el monoplaza. En Bakú hizo magia al final de la prueba para acabar sexto, y en Francia realizó una gran carrera con un coche que en Austria va como un cohete.

Te puede interesar

Fernando Alonso brilla en Austria... y avisa para clasificación: "Hay más ritmo"

Fernando Alonso, permiso para soñar en el GP de Estiria: Alpine vuela en Austria

Las dos sorpresas que Prost se ha llevado con Fernando Alonso