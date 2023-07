El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 es el foco de atención de todas las miradas este fin de semana, tanto dentro como fuera de la pista. Y es que Brad Pitt estará presente en el trazado de Silverstone para rodar la próxima película de Fórmula 1.

Para buscar producir una imagen lo más fidedigna posible de la Fórmula 1, el equipo del proyecto viajará a diferentes carreras a lo largo de la temporada. La primera de ellas, este fin de semana en Inglaterra.

Para ello, se grabarán escenas en el 'paddock', en el 'pitlane' y también sobre el asfalto. Para ello, Brad Pitt, en el papel de SonnyHayes, hará la vuelta de formación junto al resto de pilotos reales. Algo que ha despertado la curiosidad del 'Gran Circo'.

Lando Norris, por su parte, asegura que siente envidia del nuevo garaje que han montado para el rodaje: "A mí también me gustaría algo de eso". "Escuché que conducirá en la vuelta de formación, espero que no rompa nada allí", comenta el británico sobre la presencia de Brad.

Esteban Ocon, además, bromea con la participación del actor: "Creo que APXGP recibirá nuevas actualizaciones este fin de semana. Sonny Hayes está en muy buena forma".

Para buscar una experiencia lo más real posible, la intención es grabar el mayor número de escenas posibles en el entorno real de la F1.

El ejemplo más próximo a lo que se busca realizar es la película de 1966 'GrandPrix', la cual implementó cámarasreales en los monoplazas para capturar imágenes increíbles.

New Brad Pitt Formula 1 movie being filmed at Silverstone #BritishGPpic.twitter.com/hFixWCQqtL