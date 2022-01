Lewis Hamilton todavía no tiene seguro su volante en el próximo Mundial de Fórmula 1. No porque Mercedes no quiera, o porque no tenga contrato, sino porque él mismo puede decidir marcharse tras lo sucedido en 2021. De ser así, quedaría un jugoso asiento disponible en un coche que opta a todo.

Ralf Schumacher, hermano de Michael y tío de Mick, piloto de Haas, tiene claro quién sería el sustituto ideal para el inglés. Y ese no es otro que Sebastian Vettel.

"Tiene gran experiencia y velocidad. Y conoce bien el coche, el Mercedes, y también el motor", cuenta en 'Sky Alemania'.

Nunca ha pilotado Vettel en Mercedes, pero su Aston Martin lleva dicho motor y Schumacher apunta a otra razón: "El concepto de su coche es muy parecido".

Y, además, Ralf apunta a que quizá Seb vea con buenos ojos salir del monoplaza verde por la marcha de Omar Szafnauer, que apunta a Alpine.

"Desde que ha habido cambios en Aston Martin hay opciones. Seb y él hacían un buen equipo", afirma.

De momento, Hamilton tiene contrato con Mercedes hasta 2023, pero no son pocos los que le ven acabando su carrera en la Fórmula 1 tras lo sucedido con Verstappen.

La duda está ahí, y con 15 temporadas a sus espaldas, con cuatro Mundiales en su haber, Vettel podría ser el compañero de George Russel en Mercedes.

