Sebastian Vettel ya no es piloto de Ferrari. El alemán, tetracampeón del mundo con Red Bull, cambia de aires por la llegada de Carlos Sainz a Maranello y a partir de 2021 correrá en Aston Martin. Eso sí, tal y como ha desvelado en una entrevista en el diario 'Blick', se planteó seriamente irse de la Fórmula 1.

"Al saber que no seguiría en Ferrari me pensé qué hacer en 2021. La mayoría de asientos estaban ya ocupados... pero la F1 siempre ha sido importante para mí", afirma.

Y por eso Vettel sigue: "Me di cuenta de que aun tenía dentro el deseo de correr, y me puse en contacto con el nuevo equipo de Aston Martin".

En todo el proceso que vivió Vettel, hubo alguien que jugó un papel fundamental en un año duro para Seb por todo lo que sucedía tanto en Ferrari como por los problemas por la pandemia del coronavirus: Lewis Hamilton.

"Me llamó tras las malas noticias. Luego hablamos más días y nos escribimos. Siempre me ha ayudado para seguir hacia adelante. Yo le he felicitado por sus logros. Y también con el coronavirus, nos unimos para discutir sobre una posible cancelación de la temporada", afirma.

Sobre el año con Charles Leclerc, Vettel tira por tierra las supuestas teorías de conspiración: "En teoría hemos pilotado coches diferentes, pero iguales de algún modo. Asumo que teníamos lo mismo, confío en el equipo y no quiero ni atacar ni decir nada malo de ellos".

"Cuando has pasado seis años en un mismo equipo, siempre hay cosas buenas y otras no tanto. Hemos pasado crisis juntos, es normal, pero he sido parte de los buenos momentos", concluye Vettel.

