Lewis Hamilton se alegra del fichaje de Sebastian Vettel por Aston Martin. El inglés, que ya atizó en su momento a Ferrari por el trato que estaba recibiendo el alemán, considera que el equipo va a experimentar un gran crecimiento con el tetracampeón en sus filas.

"Siempre he pensado que pasaría. Era la dirección ideal a la que podía ir. Me he alegrado al oírlo. El equipo ha dado un gran paso adelante con el nuevo dueño y van a seguir creciendo", dijo en la rueda de prensa de Mugello previa al fin de semana de otro Gran Premio en Italia.

Y es que Hamilton tiene claro que Vettel aún tiene mucho que dar: "Es un cuatro veces campeón del mundo. Puede conducir al equipo aún más allá, en una mejor dirección para desarrollar el coche".

"Es un gran movimiento para el equipo, y quizá sea parcial, pero la experiencia cuenta mucho".

Hamilton, eso sí, espera que Sergio Pérez encuentre asiento en la F1: "Lo siento mucho por él, pero es un gran piloto. Tendrá opciones".

Con la confirmación de Sebastian Vettel en el equipo Aston Martin, con Lewis Hamilton en Mercedes y con Fernando Alonso en el 'nuevo' Alpine, los tres pilotos más grandes del siglo XXI por títulos volverán a competir en la pista en el Mundial de F1 2021.

A pesar de que en principio Lewis parte con ventaja, al ser los coches una evolución de los vistos este año, el crecimiento de Racing Point con el llamado Mercedes rosa y el gran hacer del motor Renault podrían hacer algo más interesante el campeonato.