Marta García lidera la clasificación de la F1 Academy y es una de las grandes promesas del automovilismo español. Esta nueva categoría exclusivamente femenina se está llevando a cabo con el objetivo de que las pilotos alcancen la Fórmula 1 en un futuro cercano.

Y es una española la que, de momento, domina. Marta, en declaraciones a 'DAZN', se ha declarado fan de Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

"Me gusta mucho Lewis Hamilton desde hace años y, aunque ahora no esté yendo tan bien, creo que es lo típico, hay que serle fiel a alguien cuando las cosas no van tan bien. Sigo siendo seguidora de Lewis, me gusta mucho tanto como piloto como fuera de pista", dice sobre el piloto de Mercedes.

Sobre Alonso, dice que es una "motivación": "Obviamente, Alonso, como español y que ahora está otra vez ahí arriba, motiva más...".

"Desde siempre también fue mi referente al empezar, porque era el único español que había en la Fórmula 1, justo empezaba a gustarme el mundo del motor. Entre ellos dos, Alonso y Hamilton, son los referentes que he tenido", sentencia.

Está claro que Alonso y Hamilton son dos ídolos para toda una generación de pilotos. Ambos han mantenido luchas titánicas en la pista y ahora en 2023, muchos años después, esas batallas han regresado. Un lujo para el público del Gran Circo.