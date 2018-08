Pierre Gasly pilotará en Red Bull durante la temporada 2019

El piloto francés de 22 años Pierre Gasly correrá con el equipo de Fórmula Uno Aston Martin Red Bull Racing a partir de 2019, formando pareja oficial con el holandés Max Verstappen, informó la escudería.

Gasly ya tomó contacto con la F1 el año pasado, formando parte del equipo "hermano" Toro Rosso a partir del GP de Malasia y ha tenido una destacada actuación esta temporada, en la que ha sido cuarto en Bahrein y ha terminado otras dos carreras entre los diez primeros.

