No, no habrá podio para Fernando Alonso en este 2021. Así lo cree él mismo y así ha pedido disculpas a sus aficionados. "Lo siento por decirlo...", ha expresado el piloto de Alpine, que finalizó noveno en el Gran Premio de Brasil.

"Entiendo a los fans en casa, o a mis fans, porque recibo comentarios de que en Catar es momento del podio. Y no, no me gusta decir que no va a haber podio, pero hemos sido octavos o novenos durante toda la temporada. Lo siento por decirlo, pero en las últimas tres también va a ser así", ha dicho Alonso en declaraciones recogidas por 'Soymotor'.

Mantiene el español que hay demasiadas ruedas de prensa y que su mensaje "es repetitivo": "Me siento bien en el coche y con el equipo, pero es muy repetitivo esto en los medios de comunicación. Se trata de cómo la Fórmula 1 está muy abierta a los medios de comunicación".

"Tenemos una rueda de prensa los jueves, el viernes, el sábado por la tarde, el domingo con el 'Drivers Parade'. No hay nada que decir. Podemos hacer los mismos comentarios en Catar, Yeda y Abu Dabi. Está muy claro todo, las posiciones muy establecidas", ha explicado.

Además, cree que las últimas carreras podrían ser poco interesantes para los aficionados porque los resultados se van a repetir: "Para nosotros está bien porque tenemos muchas cosas que hacer con el equipo: aprender muchas cosas para el próximo año, probar cosas en la organización para 2022. Son carreras muy interesantes para nosotros, pero obviamente, desde fuera, las tres últimas carreras serán repetitivas".

Alonso, sin embargo, sí vibra con la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por el campeonato: "Creo que es lo más interesante". Ambos volvieron a protagonizaron una tensa lucha en Brasil... de nuevo con polémica. Quedan tres carreras para conocer el campeón.