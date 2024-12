El "pero" de las conversaciones de Colapinto con Red Bull: "Necesitan demostrar que su academia funciona"

Franco Colapinto se ha quedado sin asiento titular en la parrilla de 2025. A pesar de los muchos rumores y de las conversaciones con otros equipos, el argentino se quedará en Williams por detrás de Carlos Sainz y Alex Albon. Él mismo ha sido el encargado de confirmarlo en un acto en su país al recibir el premio como mejor deportista del año.

En palabras que recoge 'La Nación' ha dicho que será tercer piloto: "Creo que voy a ser piloto reserva de Williams en 2025".

Y cuenta el "pero" que hubo en las conversaciones con Red Bull: "Con Red Bull Racing hubo conversaciones después de mis primeras carreras, pero ellos tienen una academia muy fuerte de pilotos, necesitan mostrar que funciona, que tienen candidatos para subir a cualquiera de los cuatro coches...". El compañero de Max Verstappen será el joven Liam Lawson.

También fue un impedimento el alto precio que ha puesto Williams para su salida: "Cuando se fija un precio por un piloto, como lo hizo Williams conmigo, las negociaciones empiezan a entrar en otro camino. Hay que esperar y estar siempre preparado".

Sobre Alpine, otra de las escuderías que suenan con fuerza, Franco recuerda que ya tienen su alineación cerrada: Pierre Gasly y Jack Doohan. "En Alpine tienen a los pilotos con contrato", dice.

"Por eso digo que mi situación es la de piloto reserva en Williams. Quizás pueda abrirse un lugar a mediados de temporada, como este año. Hay que trabajar, siempre hay que trabajar. No hay vacaciones. En Williams me dieron la posibilidad de mostrarme y confiaron en mí para hacer la parte final de la temporada. El futuro siempre es incierto", dice un Colapinto que aunque no quiere cerrar ninguna puerta, ya asume que será piloto reserva.