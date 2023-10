Sergio Pérez se mantiene en el segundo lugar de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. Eso sí, su diferencia sobre Lewis Hamilton se ha reducido a los 20 puntos. Y restan sólo tres carreras para la conclusión: Brasil, Las Vegas y Abu Dabi.

El mexicano, que vivió una pesadilla en la carrera ante su público, reconoce que no es fácil ser compañero de Max Verstappen y que está aprendiendo a lidiar con la frustración: "La F1 es mi pasión. Así que he estado trabajando con un entrenador mental para intentar volver a la mejor versión de mí mismo. Mi familia no tiene por qué aguantar a un padre gruñón o a un marido enfadado".

En declaraciones a 'L'Equipe' habla de su difícil momento: "Ha conseguido sacarle más rendimiento. Yo tengo más problemas y estoy sufriendo para intentar solucionarlos y encontrar los reglajes adecuados".

Y mira la situación de Ferrari, con Carlos Sainz y Charles Leclerc muy igualados: "Si nos fijamos en Ferrari, es más o menos lo mismo con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Tienes la sensación de que Carlos por fin ha entendido mejor su coche".

Hay 17 puntos de diferencia entre Sainz y Leclerc en el campeonato. Con el español por delante, cuarto. Precisamente este fin de semana adelantó a Fernando Alonso en el mundial de pilotos (empatados a 183 puntos).

Pérez espera que en 2024 (ya ha sido confirmado por Helmut Marko para la próxima temporada) la situación en Red Bull sea como en Ferrari. Es decir, los dos pilotos luchando de manera pareja. Pero para ello tendrá que alcanzar a Max. Algo que parece imposible en estos momentos. El neerlandés ya suma 16 victorias en 19 carreras.