Esta semana se celebran los test de pretemporada de la Fórmula 1. Serán en Baréin y apenas durarán tres días. Algo que ha criticado duramente Fernando Alonso, piloto de Aston Martin. Aseguró el español que las pruebas son "limitadas".

"Llevo todo el invierno pensando en esto, en lo injusto que es que sólo tengamos un día y medio para preparar un campeonato del mundo", dijo el bicampeón del Gran Circo.

Pero no todos están de acuerdo con este discurso. Sergio Pérez, piloto de Red Bull, cree que el calendario ya está demasiado lleno como para añadir más jornadas de pretemporada.

"No hay tiempo para más, tenemos 24 carreras. Entonces... sí, creo que el calendario ya es brutal, así que no hay tiempo para más pruebas", señaló el piloto mexicano.

El discurso de Fernando

Esto ha dicho el de Aston Martin sobre los test: "No puedo entender por qué entonces no vamos a Bahrein durante cuatro días, que podrían ser dos y dos para los pilotos. Si vas tres días, que no es par, que es un número impar, no puedes dividir entre los pilotos. ¿Y por qué no vamos con dos coches? Porque ya estamos en Sakhir y corremos la semana siguiente...".

"No hay otro deporte en el mundo, con todo el dinero que hay en juego, con todo el marketing y las cosas buenas que decimos de la F1... y se hagan estas cosas", sentenció.