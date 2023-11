La suerte está echada, Pepe Martí correrá el campeonato oficial de Fórmula 2 la próxima temporada. Se trata de un gran paso en la carrera profesional del joven piloto español y que le acerca, aún más, a la Fórmula 1.

El equipo Campos Racing ha hecho oficial, a través de sus redes sociales, la incorporación del pupilo de Fernando Alonso a sus filas con el objetivo de tratar de asaltar un campeonato que actualmente es propiedad de Théo Pourchaire.

Es una nueva oportunidad que tiene Martí para demostrar de lo que es realmente capaz y que, además, cuenta con el gran respaldo del equipo Red Bull. Los austriacos han sido, precisamente, los primeros en confiar con el talento de Martí y, por ello, incorporaron al catalán a sus filas hace ahora varios meses.

Tras hacerse oficial todo, el propio Martí ha querido manifestar su alegría de poder competir en la Fórmula 2: "Estoy muy orgulloso de estar en la Fórmula 2 con Campos Racing. Tengo muchas ganas de empezar. Creo que es una oportunidad enorme para mí, para seguir creciendo y evolucionando en mi carrera deportiva".

"Además del privilegio de formar parte de una parrilla como la F2, la antesala a la Fórmula 1, hacerlo con los colores de Red Bull es un honor y una oportunidad muy especial. Por ello, quiero dar las gracias a Red Bull, a mi familia, a Campos Racing… Y en especial a Adrián Campos", añade Pepe.

Esta nueva aventura comenzará este mismo miércoles, día en el que el ya piloto de Campos F2 podrá probar su nuevo monoplaza en los test que tendrán lugar en el trazado de Yas Marina, Abu Dhabi: "Creo que el año que viene será muy divertido y lo afrontamos con mucha ilusión y ganas de seguir creciendo como piloto", concluye en unas declaraciones que recoge 'As'.

Campos confirm their 2024 duo ✌️

F3 grad @JMMarti_oficial links up with fellow Red Bull junior @IGK_Zack6 for the season ahead 🔗#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/TPzDX0p6oh