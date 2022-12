Pedro de la Rosa será uno de los grandes aliados que Fernando Alonso tenga en esta nueva etapa en la Fórmula 1. En una etapa en la que vestirá el verde, en la que el asturiano, bicampeón del mundo con Renault y ex de Alpine, se unirá a Aston Martin con el objetivo de volver a ganar.

Se unirá a un equipo que no ha mirado el DNI como sí hicieron los franceses. Como si que hizo un equipo Alpine que 'jugó' con la edad de Alonso para terminar perdiendo a Fernando y también a Oscar Piastri, su gran promesa.

De la Rosa, en ese sentido y hablando también de un Nyck de Vries que vivirá en AlphaTauri su primer curso completo en F1 tras debutar con Williams en Monza. Lo hará con 28 años, en una época en la que parece que ya a esa edad es complicado estrenarse en el Gran Circo.

"Te pueden decir que el otro es más rápido, pero..."

El ex de equipos como Jaguar y HRT habló de su propia experiencia con McLaren con la edad de por medio cuando en 2008 podía haber sustituido a Alonso en vez de Kovalainen: "Era una posibilidad... pero son diez años de diferencia. Es tu opinión contra la de los demás".

Contaba por aquel entonces con 36 años, y eso le restó opciones para ser titular en McLaren: "Te pueden decir que creen que el otro es más rápido, pero la etiqueta de la edad es terrible".

"Soy de la opinión de que ser más joven no se traduce necesariamente en ser más veloz", afirma en palabras que recoge el medio 'Motorsport'.

Y prosigue: "Estoy en contra de la etiqueta de la edad. Lo he sufrido. He estado en equipos que han fichado a otro piloto diciendo que quizá no era más veloz... pero sí más joven. Eso es un asesinato".

"¿Que si habría ganado a Hamilton?"

En ese sentido, De la Rosa habría competido contra Lewis Hamilton: "¿Que si le habría ganado? No, por supuesto que no. Pero sabía que ese no era mi objetivo. Antes de 2007 sabía que era un piloto especial. Se lo dije siempre a McLaren".

De la Rosa será embajador de Aston Martin a partir de 2023, año en el que Fernando Alonso correrá con los británicos. La marca tiene claro cuál es su objetivo, y está poniendo todo lo que tiene y más para tener un coche campeón.