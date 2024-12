Pedro Acosta marca los circuitos en los que tendrá opciones de ganar en 2025: "En rojo pondría Jerez..."

Pedro Acosta ya ha superado su año rookie en MotoGP. Y aunque ha sufrido muchísimas caídas, también ha sido uno de los mejores pilotos no Ducati de la parrilla. El segundo mejor por detrás de Brad Binder, su compañero en KTM (la oficial). Y el año que viene tiene claro que puede conseguir victorias en varios circuitos. "

"Como circuito en rojo me pondría Tailandia, Qatar, América o Jerez. Tenemos un buen inicio de calendario. Si encontramos esa regularidad podremos estar delante", ha dicho en un acto publicitario este jueves.

Y así analiza su temporada 2024: "En Barcelona fue bastante bien, aunque no cambió mucho la cosa. Venía de 4 o 5 años que no tenía ningún problema mecánico, y para mí fue muy difícil entender cómo llevaba 5 o 6 meses con el mismo problema mecánico. Pero en general fue bien, me vino bien cambiar de equipo y de gente".

No siente la presión. Porque acaba de llegar y porque asume que no tiene una moto con la que poder ganar cada Gran Premio: "Presión poca porque desde que entré al mundial he tenido la suerte de estar en el mismo equipo, con la misma gente. Cada uno se toma la presión como quiere, pero es importante encontrar la gente con la que evadirte del tema".

Eso sí, ganar es su gran objetivo. Ha sido campeón en las categorías inferiores, pero MotoGP es su obsesión: "Está muy bien ganar un Mundial de Moto3, y uno de Moto2, pero si no ganas uno de MotoGP es como que te has quedado a medias".

Porque si algo ha demostrado el murciano es que va a por todas. El miedo no forma parte de su día a día. "Creo que la gracia de este deporte es jugarte la vida. Igual de cerca que está todo, también puede estar lejos. Yo creo que lo normalizas, si no estás dispuesto a ese día quedarte ahí, no te merece la pena correr. Creo que es una cosa que se debe normalizar más, porque haces lo que amas", cierra el joven piloto de KTM.