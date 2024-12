"Papá, ¿me oyes?": así fue la conversación de los Sainz por radio en el adiós a Ferrari

El circuito de Fiorano en Maranello acogió este martes la despedida de Carlos Sainz de Ferrari, equipo en el que ha estado los últimos cuatro años.

A modo de agradecimiento, la 'Scuderia' invitó a su padre para que ambos pilotasen el F1-75, el monoplaza de 2022.

Primero salió el padre, después el hijo y a continuación ambos compartieron asfalto.

De hecho, mantuvieron una bonita conversación por radio que ha publicado Ferrari en su perfil en redes sociales.

"Papá, ¿me oyes?", le decía Sainz Jr. a su progenitor mientras le pedía calma, le decía que siguiera el ritmo y, sobre todo, que se divirtiera.

"Lo estás haciendo genial", añadía el futuro piloto de Williams al vigente campeón del Dakar, que a sus 62 años ha pilotado un Fórmula 1 por segunda vez en su vida.

Two generations, one track. Carlos Sainz and his dad, side by side#ScuderiaFerraripic.twitter.com/2WfU2nNT6u