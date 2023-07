El equipo Red Bull ha ganado todas las carreras de esta temporada y no parece que esta dinámica vaya a cambiar. Además, tras la victoria de Max Verstappen en Silverstone, los austriacos han ganado ya 19 de los últimos 20 Grandes Premios en Fórmula 1.

Asimismo, si hay un responsable por encima del resto de este éxito de Red Bull, ese es Max Vertappen. El bicampeón del mundo ha ganado ocho de las diez carreras que se han disputado hasta la fecha y ha sido campeón del mundo por dos veces consecutivas. Algo que contrasta, directamente, con el rendimiento de 'Checo' Pérez.

Y es que el neerlandés se encamina ya en solitario hacia su tercer título mundial, ya que no parece que haya nadie capaz de hacerle sombra. Además, si no fuera por él, Red Bull no habría podido ganar todas las carreras y, asimismo, Fernando Alonso podría haber ganado más de una.

Por ello, Red Bull está viviendo, con Verstappen, su segunda época dorada dentro de la Fórmula 1. La primera vino de la mano de los cuatro campeonatos del mundo de Sebastian Vettel entre 2010 y 2013.