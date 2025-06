Toni 'Nostradamus' Kroos saca pecho tras la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros

Con 22 años, 1 mes y 3 días, Carlos Alcaraz sumó este domingo su quinto Grand Slam, curiosamente a la misma edad con la que consiguió el mismo hito Rafa Nadal.

El murciano completó una sobrenatural remontada, en la que salvó hasta tres bolas de partido, para batir a Sinner en cinco sets.

Tras su victoria, las redes sociales se inundaron de mensajes para el número 2 del mundo, pero uno se ha hecho especialmente viral.

Toni Kroos, haciendo gala de su capacidad de síntesis (no se caracteriza por escribir mensajes especialmente largos), felicitó a su manera a Alcaraz.

El exfutbolista alemán ha recordado un post que publicó en redes sociales después del primer Grand Slam del murciano.

"Os lo dije", reza el texto que acompaña a una publicación de octubre de 2022 en la que, bajo el título de "El futuro. Y yo", publicó una imagen junto a Carlitos y Fede Valverde.

The future. And me. pic.twitter.com/R994Ezahpb