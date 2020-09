¿Está Lewis Hamilton a la altura de Michael Schumacher? Es la eterna pregunta de la Fórmula 1. El británico puede igualar esta temporada el número de títulos de 'El Kaiser'.

Y su hermano, Ralf Schumacher, ha vuelto a opinar sobre esta comparación. Y lo tiene muy claro. "Compararlo con mi hermano es difícil porque muchos factores influyen", argumenta en 'Sky Sports'.

"La gente me sigue preguntando si Lewis Hamilton es el mejor piloto de carreras de todos los tiempos. Ahora que está rompiendo muchos de los récords de mi hermano. Mi opinión: Definitivamente es el mejor de "su" tiempo. Al igual que Michael", explica.

"Por supuesto, Lewis también tiene un mega coche además de su ingenioso talento. No es como Michael en ese entonces, pero lo que hace con él sigue siendo genial. Lo que más me gusta de él es que se compromete mucho, que no comete errores. Así que hay que decir que es, con mucho, el mejor piloto de la parrilla", sentencia.

Hamilton podría igualar a Schumacher en número de victorias este mismo fin de semana. En caso de ganar, sería su triunfo número 91, los mismos que consiguió el alemán.

Pero el de Mercedes parece que no piensa en ello: "A medida que me hago mayor me doy cuenta que a partir de estos récords y logros se crea una plataforma que me permite hablar de cosas que potencialmente podrían cambiar vidas, para que los niños de la actualidad puedan crecer en un mundo mejor".