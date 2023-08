A Max Verstappen solo se le han escapado 2 de las 12 carreras que se han disputado esta temporada en la Fórmula 1, y esas dos carreras han sido para su compañero de equipoSergio Pérez. El dominio del neerlandés y Red Bull es brutal, aunque para George Russell no tiene mucho mérito.

El piloto británico fue más allá en sus declaraciones en la previa del Gran Premio de Países Bajos y asegura que la mitad de la parrilla podría hacer los mismos resultados que está haciendo Verstappen: "Hay 10 pilotos que pones en un Red Bull y ellos luchan por la victoria y por el campeonato".

Eso sí, Russell también afirma que lo mismo hubiera ocurrido en los años de dominio de Mercedes: "De la misma manera que Mercedes en los últimos años, hay 10 pilotos que puedes poner y lucharán por la victoria".

Analizando las victorias de Verstappen, el '63' considera que no ha luchado por esos triunfos: "Max no ha luchado por las últimas victorias, ha sido bastante sencillo para él. No importa que empiece 10º o 15º, siempre termina ganando".

No obstante, Russell si cree que al neerlandés le gustaría ganar marcando él mismo la diferencia: "A Verstappen le encantaría tener una victoria en la que marcara la última pequeña diferencia. Eso es lo que todos perseguimos, ahí es cuando es más emocionante".