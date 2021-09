La relación Ferrari-Schumacher siempre será eterna. Michael Schumacher llegó a la 'Scuderia' en 1996 para conseguir cinco títulos mundiales en diez años.

Se convirtió en una relación idílica, con el piloto siendo como parte de la familia que creó al equipo más famoso de la Fórmula 1. Pasó muchos momentos con el actual vicepresidente de la marca, Piero Ferrari, e hijo del fundador, Enzo. Ahora, aprovechando el reciente estreno del documental del 'Kaiser', Piero ha recordado anécdotas juntos.

"Me gusta recordar los momentos con Michael fuera de la pista, cuando era un invitado en nuestra casa y bebimos tranquilamente una copa de vino tinto juntos. Una persona sencilla en el sentido más positivo: clara, precisa, muy lineal", comenta para la 'Gazzetta dello Sport'.

Sin embargo, le molesta que se hable de él en pasado, ya que aún está presente: "No me gusta que se hable de Schumacher hoy como si nos hubiera dejado. Lamento que hoy hablemos de él como si estuviera muerto: no está muerto, está ahí pero no se puede comunicar".

Piero también tuvo tiempo para hablar del hijo del alemán, Mick Schumacher, quien es piloto de la academia y se encuentra en Haas como 'cedido'. A pesar de que esta temporada esté siendo complicada en cuanto a resultados por el monoplaza que le han dado, Ferrari ha mostrado confianza en el 'rookie'.

"Haas es un equipo que ha tomado la decisión de no gastar en 2021 y que usa un coche que ya no era bueno en 2020. Ferrari les ayuda para darle un coche para su segundo año con el que pueda demostrar sus cualidades", explica.

Mick se quedará un año más en el equipo dirigido por Guenther Steiner, ya que no tiene sitio como titular en un 'Cavallino Rampante'. Carlos Sainz y Charles Leclerc copan los dos asientos, y Piero está encantado y esperanzado con ellos para el futuro del equipo.

"Carlos es un piloto confiable y rápido, como se ha demostrado recientemente en Rusia. Tenemos un gran equipo con él y Charles", comenta, aunque tiene predilección por el monegasco.

"Leclerc es un piloto que habría sido del gusto de mi padre. Un muchacho inteligente, bendecido con un talento increíble en todos los aspectos, altamente concentrado. Si le damos el coche adecuado, todavía nos dará mucho placer", concluye.