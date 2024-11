Norris también responde a Max Verstappen: "Debería empezar a hacer comedia"

Después de proclamarse campeón de la Fórmula 1 por cuarta vez consecutiva, Max Verstappen vaciló a sus rivales diciendo que se hubiera llevado el título también al volante del McLaren y del Ferrari. Y Lando Norris, el que ha sido su rival este curso, le ha respondido.

En la previa del Gran Premio de Qatar, Lando ha dicho que Max se debería dedicar a la comedia: "Debería empezar a hacer comedia o algo así. Puede decir lo que quiera, pero, por supuesto, yo estoy totalmente en desacuerdo. Es bueno, pero no es verdad".

Eso sí, después del vacile le lanzó muchos elogios. Porque Max, con un Checo Pérez en el equipo que cada vez es más intrascendente, tiene que hacerlo todo solo: "Tiene que hacer todo el trabajo él solo. Me quito el sombrero ante él. No tiene a nadie que le esté presionando, no tiene a nadie que esté probando otras cosas con el coche y no puedes hacer pruebas de A a B porque los datos no son tan valiosos cuando no tienes a alguien que esté rindiendo al mismo nivel".

En Red Bull, dice Norris, no existe presión para él: "Al mismo tiempo, no hay presión. No tiene que tratar de vencer a nadie de su propio equipo. Eso conlleva cierta comodidad, pero van juntos...".

"En cierto modo, me gusta tener un poco de presión porque me hace hacer un trabajo un poco mejor. Sea quien sea su compañero de equipo, no le importará. Pero tener un compañero de equipo fuerte tiene sus pros y sus contras. Y espero que en algún momento tenga uno que pueda desafiarle un poco más", dice Lando para cerrar.

Leclerc respondió antes

Charles Leclerc, que también se sintió aludido al llevar el Ferrari, dijo que había sido exagerado: "Es un piloto increíble, sin duda. Si lo hubiera conseguido o no en el Ferrari, no sé cómo es el Red Bull, cómo es el McLaren, y él no sabe cómo es el Ferrari. Así que quizá sea un poco exagerado decir algo así".