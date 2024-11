La respuesta de Leclerc a Verstappen tras decir que sería campeón con este Ferrari: "Un poco exagerado..."

Dijo Max Verstappen en Las Vegas, en unas palabras que han sido muy comentadas en el entorno de la Fórmula 1, que él también habría sido campeón este año con el McLaren y con el Ferrari. Un 'palito' para Lando Norris y Charles Leclerc, los que han sido sus rivales en este 2024.

Y el monegasco le ha respondido en la previa del Gran Premio de Qatar. Cree que ese comentario fue "un poco exagerado".

"Creo que lo que le hace especial es también la confianza que tiene. Sin embargo, creo que es muy difícil decir algo así sin saber realmente cómo es el coche", ha dicho Charles en la penúltima carrera del mundial de Fórmula 1.

"Es un piloto increíble, sin duda. Si lo hubiera conseguido o no en el Ferrari, no sé cómo es el Red Bull, cómo es el McLaren, y él no sabe cómo es el Ferrari. Así que quizá sea un poco exagerado decir algo así", señala el piloto de Ferrari, que el año que viene compartirá box con Lewis Hamilton.

Leclerc no ha estado realmente en la lucha por el mundial este curso como sí lo ha estado Lando Norris. Pero eso podría cambiar en 2025. Se espera un campeonato muy apretado entre Red Bull, McLaren y Ferrari. Max podría tener más rivales en la búsqueda del quinto consecutivo.