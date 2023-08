Lando Norris mandó un recado a McLaren destacando que "no le gusta conducir el coche, de la forma en que tiene que pilotarlo", pero ahí no quedó la cosa en sus vacaciones y expresó su pasión por las dos ruedas: "Me encantaría correr en MotoGP".

El británico es un gran aficionado a MotoGP, es fan de Valentino Rossi y guarda una gran amistad con Fabio Quartararo. Sin ir más lejos, el pasado 6 de agosto estuvo presente en el Gran Premio de Gran Bretaña, y aprovechó para saludar a su amigo de Yamaha.

Norris bromeó con la posibilidad de hacerlo a escondidas sin que lo sepan sus jefes "¡Quiero hacerlo yo mismo, sólo no tendría que decirle a nadie que lo estaba haciendo! "Al 100% lo intentaría, pero no iría directamente a MotoGP porque sería el final para mí", añadió.

Aunque asumió el riesgo que tiene ser piloto de motociclismo: "La cuestión es que en cada rincón podrías ser golpeado. Es una locura, se vuelve más rápido cada vez que vuelvo". Eso hace que guarde admiración por los pilotos de MotoGP: "Es una locura, estos tipos están locos. Definitivamente más locos que la F1".

Diferencia de velocidad de MotoGP y F1

Lando Norris comentó las diferencia de velocidad entre los que manejan un monoplaza y una moto: "Es diferente, ellos son un poco rápidos en la recta, pero nosotros somos 100 veces más rápidos en una curva".

Y agregó una realidad que se vive observándoles desde la distancia: "Se ve rápido en la televisión, pero tienes que verlo en vivo. Estoy envuelto en un lindo coche pequeño, y ellos simplemente están ahí afuera".

"Probablemente se reirían de que tengo puesto el cinturón de seguridad", concluyó.