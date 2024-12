Norris lanza un desafío a Max Verstappen para 2025: "He aprendido..."

Ni con el coche más dominante de la parrilla ha podido Lando Norris alcanzar a Max Verstappen. El McLaren, campeón de constructores, ha sido muy superior al Red Bull sobre todo en el último tramo del 2024. Pero el neerlandés ha demostrado que es, de largo, el mejor piloto de la parrilla. No tiene rival. Da igual el coche que pilote.

Y de cara al curso que viene, con la igualdad por bandera en esta Fórmula 1, Lando cree que el hecho de estar más preparado le va a venir perfecto para aspirar al título. "Por primera vez tengo confianza para decir que definitivamente tengo lo que se necesita", dice el subcampeón del mundo en palabras que recoge 'Mundo Deportivo'.

"He tenido cosas que mejorar, mirar atrás e intentar corregir cosas, pero creo que lo que más he aprendido y ganado este año es la confianza en mí mismo. Sí, cometí algunos errores y no di suficiente batalla a Max, pero fue un buen esfuerzo y lo único que he aprendido de todo esto es que tengo lo que hace falta, lo que se necesita", se defiende el de McLaren, compañero de Oscar Piastri.

Y aunque reconoce que "no se pasa bien" compitiendo contra Max, cree que dará un importante salto adelante: "Sé lo que soy capaz de hacer y sé que si puedo mejorar en estas cosas es posible, así que estoy emocionado. Por mucho que quiera irme de vacaciones, también tengo muchas ganas de que llegue el año que viene. Esta temporada he mejorado a un buen nivel y, cuando miro atrás, nadie me hizo sentir que no tenía lo que se necesita. Esos momentos sólo llegaron cuando era una lucha directa con Max. Competir contra Max siempre va a ser complicado".

Muchas críticas críticas ha recibido por algunos fallos cometidos. Pero Lando no quiere saber nada: "La gente que está fuera no tiene idea de lo que se necesita y esos momentos en los que aceptas perder una batalla, y ese es el caso".

Ahora sí se siente preparado. La experiencia de haber luchado de tú a tú contra Max le ha curtido. 2025 puede ser un año apasionante en el Gran Circo: máxima igualdad entre McLaren, Red Bull y Ferrari; Lando más preparado que nunca; Lewis Hamilton en Ferrari... y la eterna amenaza de Max.